МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы после открытия торгов вторника ростом перешли к снижению после того, как вышли данные о неожиданном падении индекса доверия потребителей в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,28%, до 28227,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 11375,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,06%, до 3429,07 пункта, но ранее индикатор обновил исторический рекорд, который теперь составляет 3440,1 пункта, а сразу после открытия торгов все три индикатора росли.

Инвесторы оценивают данные макростатистики. По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в августе опустился до 84,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 91,7 пункта, хотя аналитики ожидали роста индикатора. При этом продажи новых домов в США в июле выросли на 13,9% при прогнозе роста только на 1,3%.

До выхода статистики рынки обратили внимание на новости о том, что вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого они обсудили торговый договор между странами, а министерство коммерции Китая назвало конструктивным диалог с США.