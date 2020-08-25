МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, во вторник вечером опускается, рисковые настроения трейдеров и сильная статистика по Германии приводят к удешевлению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1823 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1787 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 106,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,26%, до 93,06 пункта.

Традиционно доллар считается более надежным активом, поэтому в случае ослабления глобальной неопределенности спрос на него снижается. Оптимизм на рынках связан с новостями по США и Китаю, представители обеих сторон ранее во вторник обсудили по телефону торговый договор между странами, а министерство коммерции Китая назвало конструктивным диалог с США.

С другой стороны, сказывается на торгах и укрепление евро к доллару связанное с сильной статистикой по Германии. По окончательным официальным данным, ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 11,3% в годовом выражении, но падение оказалось не столь сильным, как ждали аналитики и как предполагала первая оценка. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

На внутреннюю статистику по США доллар практически не отреагировал. По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в августе неожиданно опустился до 84,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 91,7 пункта, аналитики прогнозировали рост. Вместе с этим продажи новых домов в США в июле выросли на 13,9% при прогнозе роста только на 1,3%.

Рынки также ожидают ежегодную экономическую конференции в Джексон-Хоуле, которая запланирована на 27-28 августа. Внимание трейдеров будет обращено к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла и его заявлениям относительно перспектив монетарной политики в стране.