МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рубль в конце торговой сессии усиливает падение: евро уже дороже 89 рублей — впервые с марта, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 18.20 мск рос на 67 копеек, до 75,33 рубля, курс евро — на 1,16 рубля до уровня 89,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил максимум с мая около 75,40 рубля, евро — с марта — около 89,17 рубля. Евро на форексе растет на 0,35% до 1,1829 доллара.