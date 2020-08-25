МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ практически не изменился по индексу Мосбиржи на противоречивых сигналах. Рост рынка нефти компенсировался снижением западных индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,01%, до 3029,05 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,12%, до 1267,16 пункта. Разница в динамике биржевых индексов обусловлена ростом доллара вечером на 70 копеек, до 75,37 рубля.