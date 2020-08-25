МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Котировки бумаг российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, подорожали только расписки "Роснефти" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,54%, до 5,19 доллара, "Новатэка" — опустилась на 0,98%, до 151,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,29%, до 69,34 доллара, "Газпрома" — на 1,05%, до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,7%, до 21,2 доллара.

Расписки "Норникеля" подешевели на 1,84%, до 26,19 доллара, "Северстали" — на 0,93%, до 12,76 доллара, НЛМК — на 0,28%, до 21,38 долларов.

Бумаги ВТБ уменьшились в стоимости на 1,89%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 2,83%, до 12,03 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,71%, до 26,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,18%, до 5,66 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,78 доллара. Цена расписок "Ленты" сократилась на 0,72%, до 2,74 доллара.