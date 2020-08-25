МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном уменьшились, более сильная национальная валюта и макростатистика сдержали рост рынков, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,11%, до 6037,01 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,01%, до 5008,27 пункта, немецкий DAX сократился на 0,04%, до 13061,62 пункта.

Курсы евро и фунта стерлингов к доллару укреплялись в ходе торгов, а более дорогая национальная валюта уменьшает относительный доход компаний-экспортеров, что приводит к удешевлению их акций. Евро поддержала сильная статистика по Германии, при этом доллар, как более надежный актив, дешевел из-за новостей по США и КНР.

Так, немецкая экономика во втором квартале, по окончательным данным, сократилась на рекордные 11,3% в годовом выражении против прогноза и предварительной оценки в 11,7%. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

Ранее представители Вашингтона и Пекина провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговую сделку между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.

Дополнительно сдержала индекс FTSE 100 слабая внутренняя статистика. По данным Конфедерации британской промышленности (CBI), занятость в розничной сфере страны в августе показала самое сильное снижение с февраля 2009 года — на 45%, снижение розничных продаж составило 6%.