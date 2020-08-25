МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций чисто символически снизился во вторник на противоречивом внешнем фоне.

Снижение некоторых фондовых индексов Западной Европы и США, а также возросшие внешнеполитические риски отчасти компенсировались ростом цен на нефть, отмечают эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,01%, до 3029,05 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,12%, до 1267,16 пункта. Разница в динамике биржевых индексов обусловлена ростом доллара ранним вечером более чем на 70 копеек.

НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

По оценкам экспертов, на российский рынок и рубль продолжает влиять неопределенность ситуации в Белоруссии, а также возможное санкционное давление со стороны Запада.

При этом экономический внешний фон был противоречивым. Цена нефти растет сейчас примерно на 1,4% — импульса такому росту задают новости о продолжающемся сокращении американскими нефтяными компаниями добычи этого сырья в Мексиканском заливе из-за штормов.

Отдельные западноевропейские фондовые индексы завершили день также околонулевыми изменениями, при этом индикатор Лондонской биржи потерял более 1% на фоне укрепления фунта стерлингов, что оказало давление на акции британских экспортеров. Американские фондовые индексы вечером изменяются разнонаправленно.

Определённое давление на настроения инвесторов, и не только в США, оказали оценки Conference Board, зафиксировавшей падение индекса доверия потребителей в Штатах в августе до 84,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 91,7 пункта, хотя аналитики ожидали роста индикатора.

В лидерах снижения цен в РФ оказались акции Сбербанка (-2%), ВТБ (-1,7%), Московской биржи (-1,6%) – на фоне слабеющего рубля; заметно подешевели также бумаги "Распадской" (-1,7%).

В лидерах же роста на российской площадке второй день подряд оказались акции "М.Видео" (+6,6%) на фоне новостей о дивидендах и прибыли компании. Также заметно подорожали ГДР Mail.ru (+6%), "Русагро" (+2,8%), акции "Яндекса" (+1,8%), Petropavlovsk (+2%).

СПЕКУЛЯНТЫ РАЗОГРЕВАЛИ АКЦИИ США

На торгах американскими акциями, которые в России пока остаются неликвидными, отмечались попытки спекулянтов "разогреть" отдельные бумаги. Так, акции Nvidia подскакивали в цене на 17,8%, а бумаги McDonald's – на 17,6%. Однако к вечеру эти бумаги повышались в стоимости на 0,4% и на 1,5%, соответственно, что свидетельствует об ускорении ликвидности рынка.

Объем торгов тоже увеличивается. К 19.54 мск объем торгов акциями всех девятнадцати эмитентов США составлял около 470 миллионов рублей против вчерашних 350 миллионов. Лидерами по объему торгов при этом были акции Nvidia (около 107 миллионов рублей), Boeing (около 64 миллионов) и McDonald's (около 45 миллионов рублей).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сдерживающим фактором для рублевых активов становится нарастающая напряженность внешнеполитического фона вокруг РФ, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"И хотя угрозы со стороны новых рисков в этой плоскости пока что носят гипотетический, неочевидный характер, инвесторы перешли к более осторожным действиям. В середине недели индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2890-3050 пунктов", — оценил он.

Индекс РТС опустился ниже 1270 пунктов, но ощутимо ниже пойти не смог, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"На следующей сессии ожидаем умеренно широкие колебания индекса РТС между отметками 1260-1280 пунктов, что равнозначно боковому тренду. Боковая динамика индекса Мосбиржи сопровождается сегодня движением в коридоре 3020-3050 пунктов. На среду мы закладываем сохранение его нейтрального тренда с колебаниями в пределах 2990-3040 пунктов", — оценил Емельянов.