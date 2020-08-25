МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник вечером, на котировках отражается снижение добычи нефти в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 1,56%, до 46,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,78%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent в то же время прибавляли 1,75%, достигая 45,92 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на доли процента.

Внимание рынков сосредоточено вокруг новостей об ураганах "Марко" и "Лаура", приведших к ограничению добычи нефти американскими компаниями в Мексиканском заливе. По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), эта добыча остановлена на 82,4%.

"В целом ураганы могут ограничить поставки на этой неделе", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьёрнара Тунхаугена (Bjonar Tonhaugen).

"Но рынок скоро снова будет сфокусирован на самом крупном урагане из всех: COVID-19", — добавляет он.

Трейдеры также ожидают данных о запасах и добыче нефти в США. Эксперты считают, что за неделю по 21 августа коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 3,8 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы минэнерго в среду вечером, в ночь на среду свою оценку обнародует Американский институт нефти (API).