МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, готовит новую концепцию оформления магазинов — флагманский объект планируется открыть в декабре в торговом центре "Мега Теплый Стан", сообщил операционный директор ритейлера Фарид Камалов.

"Мы хотим поменять визуальное оформление. У нас есть готовое решение от компании Fitch, которое мы откроем, суперфлагман, в "Мега Теплый Стан" в декабре этого года. Мы хотим взять оттуда часть оформления, мы хотим переработать и сделать понятной и доступной навигацию, потому что это то, что говорят наши клиенты, что мы должны поменять", — сказал Камалов в ходе видеоконференции с инвесторами и аналитиками во вторник.

По его словам, ритейлер будет применять эту концепцию только для вновь открываемых магазинов, при этом стоимость объекта нового формата равно стоимости магазина старой концепции. По словам топ-менеджера, "Детский мир" хочет поменять логистику сборки интернет-заказов внутри магазина. А все зоны клиентских сервисов планируется объединить в одну.

Часть изменений связана с оптимизацией затрат ритейлера. "Мы хотим сделать зону self-checkout (касс самообслуживания — ред.), то есть переложить на нашего покупателя обслуживание на кассе, либо даже делать зону scan & go (самостоятельного сканирования товаров — ред.), когда зоны checkout даже не существует", — сообщил Камалов. "Мы хотим вернуться к проекту электронных ценников, потому что наше ключевое стратегическое преимущество — это ценообразование, мы умеем быстро мониторить цены. Это позволит нам экономить на затратах фонда оплаты труда, когда мы хотим эти цены в офлайн-магазине поменять так же быстро, как в онлайне", — указал он.

Операционный директор также рассказал, что в настоящее время "Детский мир" обновляет зоны выдачи интернет-заказов в магазинах, что связано с необходимостью соответствовать выросшей доле онлайн-покупок. "Когда мы разрабатывали эту зону, конечно, мы не рассчитывали на такие доли. Те зоны не рассчитаны на долю интернет-заказов более 20%", — отметил топ-менеджер.

"Что мы хотим сделать: мы хотим часть этой зоны убрать в складские помещения, сделать специальную службу, которая будет обслуживать эти заказы и выдавать клиентам. Часть заказов будет также находиться в открытом доступе", — продолжил он. В этой зоне также будет осуществляться проверка заказов и располагаться отдельная касса. По словам Камалова, в 2020 году ритейлер открыл 70 подобных зон в магазинах, в 2021 году планируется переоборудовать еще 100 торговых объектов.