МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо падает к доллару и в ещё большей степени — к евро, который уже преодолел отметку в 89 рублей.

Внешнеполитические риски и общее снижение аппетита к валютам развивающихся рынков толкнуло рубль на обновление многомесячных минимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.46 мск растёт на 76 копеек, до 75,43 рубля, курс евро — на 1,15 рубля, до уровня 89,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар обновил максимум с мая, поднявшись до 75,73 рубля, евро – с марта, достигнув 89,41 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник снижается против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара.

Игроки на повышение евро с оптимизмом восприняли новую порцию макроэкономической статистики из Германии. Так, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

В то же время давление на рубль, считающийся рисковым активом, оказывает усиление внешнеполитических рисков, считают эксперты.

В частности, негативные сигналы связаны с соседней Белоруссией. Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что работа над персональными санкциями в связи с ситуацией в этой стране продолжается, министры иностранных дел Евросоюза обсудят их на встрече в Берлине 27-28 августа.

"Канцлер Ангела Меркель призвала к полной прозрачности власти РФ после того, как медики Германии определили, что Алексей Навальный был, скорее всего, отравлен на прошлой неделе. Такой призыв может указывать на новую эскалацию напряженности между Западом и Россией", — отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

При этом вчера был пройден пик августовского налогового периода, соответственно, рубль лишился локальной поддержки экспортеров, добавляет он.

"Рубль во вторник оказался в тройке аутсайдеров сегмента валют развивающихся рынков вместе с турецкой лирой и колумбийским песо", — подводит итог эксперт.

Между тем, сигналы с рынка нефти остаются позитивными. Ее цена растет сейчас примерно на 1,5%, обновив максимум с марта. Импульс росту задают новости о сокращении американскими нефтяными компаниями добычи этого сырья в Мексиканском заливе из-за штормов.

В итоге доллар и евро растут вечером на 1-1,2%. Рублевая цена нефти поднялась почти до уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сдает позиции, что, связано в том числе с сокращением спроса на рублевый долг, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

На следующей сессии возможна слабая коррекция в пользу рубля, обнадеживает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс". "Ожидаем доллар в рамках 74,05–75,85 рубля, а евро в диапазоне 87,80–89,60 рубля", — добавил он.

"По нашим оценкам, в середине недели курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 74,2-75,5 рубля", — не исключает и Бахтин.