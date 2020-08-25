ВАШИНГТОН, 25 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США закрылись во вторник разнонаправленно, NASDAQ снова рос, Dow остался в минусе, свидетельствуют итоги торгов.

По данным на 23.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DIJA) упал на 0,21% до 28248,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,76%, до 11466,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3443,67 пункта.

Открывшись ростом, днём основные биржевые индексы США перешли к снижению после того, как вышли данные о неожиданном падении индекса доверия потребителей в стране.