МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет на волне новых беспокойств за состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 5,1 доллара — до 1928,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,2% — до 26,325 доллара за унцию.

Опасения по поводу перспектив мировой экономики нивелировали оптимизм в начале недели, вызванный признаками прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом.

Инвесторы также с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле 27-28 августа.

"Все взоры прикованы к тому, что скажет Пауэлл на этой неделе… есть еще много опасений по поводу экономики, и они продолжают указывать на то, что ставки будут низкими, а меры стимулирования будут продолжаться, что должно способствовать росту золота", — сказал аналитик ANZ Дэниел. Хайнс. Аналитик при этом отмечает, что признаки снижения напряженности между США и Китаем будут немного сдерживать аппетит инвесторов к покупке надежных активов.

Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсуждалась торговая сделка между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.