МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет к евро после снижения в ходе торгов вторника, и практически не меняется к иене в ожидании инвесторами конференции в Джексон-хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,181 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1833 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,42 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 93,16 пункта.

Во вторник американская валюта оказалась под давлением беспокойств за экономику США после того, как данные показали, что индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом.

Выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле является ключевым событием недели для инвесторов. Участники торгов надеются услышать, какие шаги регулятор готов предпринять для обеспечения восстановления экономики.

"Я ожидаю, что Пауэлл… пошлет мирный сигнал о том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени, что приведет к слабости доллара", — полагает старший валютный стратег MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida), которого цитирует агентство.