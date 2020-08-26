МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цена на медь слабо снижается в среду, инвесторы обратили внимание на падение на биржах АТР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,09% — до 2,9358 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,2% — до 6529 долларов, алюминия — на 0,28%, до 1775,5 доллара, цинка — на 1,49%, до 2482 долларов за тонну.

Инвесторы в среду обратили внимание на снижение бирж азиатского региона, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки АТР снижаются в пределах 2%.

Снижение азиатских индексов в свою очередь обусловлено беспокойством инвесторов за перспективы восстановления мировой экономики. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 с 91,7 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом.