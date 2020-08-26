МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться к доллару и стабилен против евро на фоне коррекционного ослабления европейской валюты на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 22 копейки, до 75,54 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 89,20 рубля.

Стоимость нефти утром не меняется и торгуется около 46,3 доллара за баррель по марке Brent. Курс евро к доллару снижается на 0,25%, до 1,1804 доллара.