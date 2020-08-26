МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на новостях из Франции и Германии по поддержке национальных экономик в свете влияния коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,12% — до 6030,5 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,28%, до 5022,95 пункта, немецкий индекс DAX повышался на 0,6%, до 13140,3 пункта.

Поддержку рынкам оказывают новости из Германии и Франции. Так, по данным немецких СМИ, правящая коалиция Германии согласовала продление действия финансовой помощи компаниям и сотрудникам в условиях вызванного пандемией кризиса, в частности, выплаты пособий по неполной занятости. В то же время премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что план по перезапуску экономики страны на общую сумму 100 миллиардов евро будет представлен 3 сентября.

В то же время среди инвесторов сохраняются опасения за перспективы европейской экономики, оказавшейся под давлением связанного с коронавирусом кризиса. "На прошлой неделе были опубликованы индексы деловой активности, которые могли оставить впечатление, что после первоначального отскока темпы восстановления экономики замедлятся", — цитирует агентство Рейтер стратега TS Lombard Андреа Чичоне (Andrea Cicione).

В конце предыдущей недели исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на отметке июля.