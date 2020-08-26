МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс доллара в ближайшие недели вполне способен подняться до 77 рублей, а евро – выше 90 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом они подчеркивают, что текущее ослабление рубля носит спекулятивный, а не фундаментальный характер.

Рубль в конце августа обновляет минимумы за несколько месяцев. Так, в среду доллар продолжает расти второй день подряд и уже поднимался до 75,74 рубля, а евро – до 89,45 рубля (максимумы с мая и марта соответственно).

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Ослабление рубля с высокой вероятностью стало реакцией на развитие инцидента с Алексеем Навальным и, отчасти, на ситуацию в Белоруссии, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Учитывая, что оба фактора, скорее всего, будут действовать довольно продолжительное время, я не исключаю, что рубль несколько месяцев будет сильно слабее своего фундаментального уровня. Кроме того, сочетание дорогой нефти и слабого рубля гарантирует, что Минфин полностью прекратит продажи валюты из ФНБ", — говорит он.

Текущая динамика российской валюты связана со спекулятивным моментом, говорит и ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: события в Белоруссии и проблемы со здоровьем известного оппозиционера напомнили инвесторам времена, когда новые санкции вводились в режиме "highly likely", спровоцировав бегство из рубля.

77 РУБ ЗА ДОЛЛАР И 90 ЗА ЕВРО?

Что касается ориентиров, в любом случае стоит ожидать движения курса доллара к отметке 77 рублей, полагает Вайсберг.

Впрочем, Банк России в случае остро негативного развития ситуации на валютном рынке может чуть раньше возобновить продажи валюты, оставшейся от сделки со Сбербанком, добавил он.

По оценке Кочеткова, спекулятивное движение курсов может продолжиться с повторением весенних минимумов по рублю в районе 91-92 за евро и около 76-77 за доллар. "Однако данные значения никоим образом не отражают фундаментальную реальность", — подчеркнул аналитик.

"Появившиеся разговоры о повторении ситуации дефолта 1998 года не имеют под собой никакого основания, да и идеи управляемой девальвации несут больше вреда. Слишком слабый рубль приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения, которые еще больше усилят проблемы региональных бюджетов. Соответственно, пока мы лишь говорим о спекулятивном моменте и отсутствии больших идей в рубле", — прокомментировал он.