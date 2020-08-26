МОСКВА, 26 августа — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в среду дрейфуют около флэтовой линии. S&P 500 в течение трех сессий подряд закрывался на рекордных максимумах.

Фьючерсы на S&P 500 торговались с незначительными изменениями. Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%. В Азии торги акциями завершились со смешанной динамикой.

Волатильность на американских фондовых рынках большую часть августа была сдержанной, так как многие инвесторы и трейдеры в США и Европе брали отпуска. Индекс волатильности Cboe в последние дни был на минимумах с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса.

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась со вчерашних 0,680% до 0,710%. Согласно данным Tradeweb, она ненадолго превысила уровень 0,719% – внутридневной максимум почти за две недели. Доходность повышается третий день, указывая на усиление склонности инвесторов к риску, что отражает укрепляющийся оптимизм по поводу перспектив пострадавшей от пандемии экономики США.

В последние недели растет уверенность инвесторов в том, что ФРС и другие ведущие центробанки продолжат поддерживать экономику, удерживая процентные ставки на низком уровне и покупая правительственные облигации и другие виды бондов. Это давит на доходность суверенного долга, считающегося одним из самых надежных активов, в результате чего она опускается ниже уровня ожидаемой инфляции, что вынуждает инвесторов искать более высокую доходность в сегментах более рисковых активов.

"Триллионы долларов в фондах денежного рынка по-прежнему не используются. Их нужно задействовать, и единственный реальный пункт назначения для них – это акции, – указал Эдвард Пак, заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald. – Если в следующем году будет рецессия или доходность облигаций значительно вырастет по сравнению с текущими уровнями, все изменится. Но это маловероятно, особенно учитывая ожидания насчет политики ФРС".

Участники рынков ожидают свежих подробностей о состоянии американской экономики и потенциальных сдвигах денежно-кредитной политики в четверг, когда председатель ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле должен просигнализировать о вероятных изменениях подхода центробанка к управлению инфляцией.

Инвесторы также следят за продвижением урагана "Лоры". Он набирает силу и приближается к Техасу и Луизиане. Согласно данным Национального центра прогнозирования ураганов, "Лора" приведет к штормовым валам, ураганным ветрам и внезапным наводнениям в восточной части Техаса и Луизианы.

Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 46,20 доллара за баррель, а цены на американскую нефть снизилась на 0,4% до 43,20 доллара. Запасы топлива в настоящее время существенны в связи с влиянием пандемии на спрос, что может минимизировать влияние штормов на цены на энергоносители. Фьючерсы на бензин, которые в понедельник подскочили до максимума с начала марта, сегодня опустились на 0,6%.

"Пока слишком рано говорить о серьезных экономических последствиях", – пояснил Пак.

Акции Salesforce на премаркете подскочили на 13,3%. Разработчик бизнес-ПО накануне отчитался о рекордных квартальных продажах и повысил годовой прогноз, что отражает устойчивый спрос на облачные сервисы в период пандемии.

В 12.30 по Гринвичу будут опубликованы американские данные по заказам на товары длительного пользования, которые, по всей видимости, отразят более широкие июльские экономические тренды. Ожидается очередной рост показателя, но более медленными темпами. Базовая статистика, вероятно, покажет, что бизнес-инвестиции остаются подавленными в период общей экономической неопределенности.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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