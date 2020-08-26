МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду демонстрируют смешанную динамику в ожидании выступления главы ФРС США в Джексон-Хоуле и продолжая отыгрывать неоднозначную внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,19% — до 28139 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,39%, до 11772 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на символические 0,01%, до 3443,12 пункта.

Инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке в ожидании ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, которая начнется в четверг. Особенный интерес рынков традиционно вызывает выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и его возможные заявления по монетарной политике.

"Джексон-Хоул — большое событие. Инвесторы надеются получить чуть больше ясности относительно позиции ФРС", — сказал агентству Рейтер менеджер по инвестициям в Unigestion Джереми Гатто (Jeremy Gatto).

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать неоднозначные данные по рынку недвижимости и потребительскому доверию в США, опубликованные днем ранее, которые обострили опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики.

Позже в среду инвесторы также ждут июльскую статистику по объему заказов на товары длительного пользования в стране. По мнению аналитиков, рост показателя в месячном исчислении замедлился до 4,3% с 7,6% в июне.