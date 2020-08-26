МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рубль в середине торговой сессии усиливает падение, доллар уже торгуется по 76 рублей — впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск рос на 63 копейки, до 75,96 рубля, курс евро — на 43 копейки, до уровня 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар обновил максимум с апреля, поднявшись до 76 рублей, евро – с февраля 2016 года – до 89,81 рубля.