МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций днем немного повышается по индексу Мосбиржи на противоречивом внешнем фоне.

Разнонаправленная динамика западных фондовых индексов и легкое снижение рынка нефти не дает российскому рынку расти.

Рублевый индекс Мосбиржи на 16.14 мск повышался на 0,3%, до 3039 пунктов, а долларовый индекс РТС снижался на 0,5%, до 1261 пункта. Разница в динамике биржевых индексов обусловлена ростом доллара на 56 копеек, до 75,89 рубля.

НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

Российский фондовый рынок в среду незначительно изменялся около уровней предыдущего закрытия. При этом внешний фон оставался противоречивым.

Так, цена нефти снижается на 0,2%, до 46,18 доллара за баррель сорта Brent. "Черное золото" притормозило после двухдневного роста и обновления максимумов с марта. Игроки ожидают официальных данных минэнерго США о динамике запасов топлива в стране на прошлой неделе. Аналитики оценивают снижение запасов нефти в 3,7 миллиона баррелей после снижения на 1,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Западноевропейские фондовые индексы прибавляют в пределах 0,5% на фоне новостей о том, что правящая коалиция Германии согласовала продление действия финансовой помощи компаниям и сотрудникам в условиях вызванного пандемией кризиса. В частности, предполагается выплата пособий по неполной занятости. В то же время премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что план по перезапуску экономики страны на общую сумму 100 миллиардов евро будет представлен 3 сентября.

Американские фондовые фьючерсы изменяются разнонаправленно в пределах 0,2% после того, как индекс S&P 500 в течение трех сессий подряд закрывался на рекордных максимумах. Инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий на рынке в ожидании ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, которая начнется в четверг. Особенный интерес рынков традиционно вызывает выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и его возможные заявления по монетарной политике.

В лидерах роста цены на российской площадке акции Petropavlovsk (+2,8%), "Распадской" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%). Снижаются акции "Фармсинтеза" (-2,5%), "Яндекса" (-1,9%), Polymetal (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи остается в диапазоне текущей недели 3010–3052 пунктов, и до выхода за его пределы более вероятно продолжение консолидации в данном коридоре, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Индекс РТС сегодня немного не дошел до ближайшей поддержки, находящейся на трехнедельном минимуме, который был установлен в прошлую пятницу. Сейчас фондовый индикатор пытается развить восстановление. Однако если ситуация на мировых рынках ухудшится, наши индексы могут пробить ближайшие поддержки, ускорив снижение", — добавил он.

Реакция на данные протоколов июльского заседания ФРС и на ухудшение внутреннего информационного фона будет оказывать негативное воздействие на котировки российских акций до конца недели, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". "Прогноз по закрытию индекса Мосбиржи: коридор 2995-3055 пунктов", — оценил он.