МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Евро скорее всего преодолеет отметку в 90 рублей в ближайшие дни, а вот достижение планки в 100 рублей – вопрос времени и совокупности ряда факторов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Впрочем, такой сценарий уже не выглядит фантастическим.

Рубль в конце августа обновляет минимумы за несколько месяцев. Так, в среду доллар продолжает расти второй день подряд и уже приближается к 76 рублям, а евро – к 89,5 рубля. Это максимумы с мая и марта соответственно. Эксперты сходятся во мнении, что преодоление отметки в 90 рублей по евро – дело уже практически решенное в ближайшие дни или недели.

ПРЕДОСТАВЛЕН САМ СЕБЕ

По их мнению, дело не столько в укреплении европейской валюты – хотя этот процесс отчасти влияет на ситуацию, сколько в ослаблении рубля. На него давят как геополитические, так и спекулятивные факторы, при этом поддержки со стороны Банка России и Минфина нет.

"Ждать фундаментальной поддержки рублю в краткосрочной перспективе не приходится – российская валюта предоставлена сама себе", — констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Помимо того, что рубль, как валюта развивающейся экономики, в принципе склонен к внезапным девальвациям, сейчас против него играют такие факторы, как рецессия в экономике, вызванная карантинными ограничениями, низкая цена нефти и неспособность OПЕК+ управлять котировками, дефицит бюджета, нестабильность в соседней Белоруссии, опасения новых пакетов санкций, рассуждает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Кроме того, против рубля играет завершение налогового периода, а в банковской системе, как назло, до отрицательных значений упал уровень валютной ликвидности.

"Это значит, что валюта в дефиците, а рубли в избытке. Плюс, граждане, возможно, решили забрать часть валютных сбережений со счетов и депозитов, так как ощутимой доходности они все равно не приносят, а фискальные органы становятся все агрессивнее в вопросах проверки законности происхождения этих средств", — добавил он.

На этом фоне эксперты расходятся во мнении, что произойдет после пробоя евро отметки в 90 рублей. По оценке Кожуховой, европейская валюта будет стремиться к пику 2016 года — 93,60 рубля, а затем, вполне вероятно, к 95-100 рублям.

"Однако для пробоя 100 рублей, скорее всего, понадобятся веские основания в виде введения против нашей страны новых санкций или усиления геополитической напряженности из-за ситуации в Белоруссии и возможного вмешательства РФ. При более позитивном для рубля сценарии у 95-100 рублей можно скорее ожидать фиксации прибыли", — прогнозирует она.

Цифра в 100 рублей за евро к Новому году не является фантастикой, особенно если чиновникам придет в голову возобновить хотя бы часть карантинных ограничений, согласен Антонов.

В свою очередь, инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин уверен, что основной потенциал текущего ослабления рубля исчерпан.

"Соответственно, и сценарий с евро по 100 рублей в ближайшей перспективе представляется маловероятным", — считает он.

ДВИЖЕНИЕ ВСПЯТЬ

С другой стороны, евро, если оценивать дневные, недельные и месячные уровни котировок, однозначно выглядит перекупленным. В связи с этим при отсутствии санкционных или геополитических шоков время для коррекции рано или поздно наступит, уверены аналитики.

"При закреплении пары выше 90 рублей целями коррекции станут сначала уровни 88 и 85 рублей, а уже в случае пробоя отметки в 85 можно будет говорить о смене тренда на нисходящий и возможном движении к 80 рублям. Динамика евро также будет определяться поведением валюты на международном рынке. Закрепление пары евро-доллар ниже поддержки 1,17000 благоприятно скажется и на рубле против европейской валюты", — уверена Кожухова.

По словам Бахтина, всплески напряженности геополитического фона в ближайшее время еще могут проявляться в рубле. Но надо отметить, что к такого рода вызовам у значительной̆ части инвесторов за последние годы уже выработалась определенная резистентность. К тому же немаловажным фактором устойчивости рубля, в том числе в глазах нерезидентов, продолжает выступать прочный макроэкономический базис РФ.

"Снижение уровня текущей неопределенности в геополитической плоскости при сохранении цен на нефть в районе 45-46 долларов за баррель может позволить рублю отыграть часть потерь, в этом случае в начале осени российская валюта может укрепиться к евро до уровней вблизи 87", — прогнозирует он.

В этой ситуации эксперты советуют сохранять текущие позиции по евро – ни избавляться от него, ни, наоборот, покупать сейчас не следует. Более актуальным является сохранение "длинных" позиций по евро и их закрытие лишь в случае падения валюты ниже 85 рублей, резюмируют они.​