МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к евро в среду вечером, участники торгов оценивают данные внутренней статистики, продолжая ожидать подсказок главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1815 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1833 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 106,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 93,05 пункта.

На текущей неделе пройдет ежегодная конференция в Джексон-Хоуле, которая стартует в четверг. На ней ожидается выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются, что глава регулятора в своей речи затронет вопрос по перспективам монетарной политики и мерам поддержки американской экономики на фоне пандемии.

"Таргетирование средней инфляции на долгосрочную перспективу вместо фиксированной цели в 2%, скорее всего, будет означать более низкие ставки на продолжительный период времени. Следовательно, если ФРС подтвердит этот шаг, то у доллара останется мало шансов на значительный рост в ближайшее время", — приводит агентство Рейтер слова старшего инвестиционного аналитика XM Раффи Бояджана (Raffi Boyadjian).

Несколько поддерживает доллар и внутренняя статистика. Заказы на товары длительного пользования в США в июле выросли в месячном выражении на 11,2%, хотя ожидался рост только на 4,3%.

В четверг рынки ожидают выход важной статистики по экономике США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует вторую оценку по динамике ВВП во втором квартале. Первая оценка предполагает рекордное падение экономики страны на 32,9% в пересчете на год.