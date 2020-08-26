МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Золото заметно дорожает в среду ближе к вечеру, трейдеры по-прежнему ожидают завтрашнего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, но они не ждут от него каких-то сюрпризов, которые могли бы вернуть оптимизм по поводу восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусными ограничениями, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 17.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,05%, или на 20,1 доллара, до 1943,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,85%, до 27,023 доллара за унцию.

Внимание рынков обращено на выступление Пауэлла и его возможные заявления относительно дальнейшей монетарной политики на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, которая начнется в четверг.

"Хотя инвесторы ждут речи Пауэлла, они в целом уже учли её в ценах на золото", — отметил агентству Рейтер старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson). По мнению эксперта, изменение ФРС ключевой ставки в текущих условиях маловероятно, и регулятор может пойти на нетрадиционные стимулирующие меры.

Но пока коронавирусные ограничения сохраняются, экономика не может восстановиться, и это продолжит поддерживать цену золота до конца года, считает аналитик.