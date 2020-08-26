МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру среды скомпенсировал часть падения к доллару и евро. Обновление рублем минимумов за несколько месяцев на фоне ряда факторов подтолкнуло инвесторов к фиксации прибыли от роста стоимости иностранных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск повышается на 19 копеек, до 75,5 рубля, курс евро — на 7 копеек, до уровня 89,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар обновил максимум с апреля, поднявшись до 76 рублей, а евро – и вовсе с февраля 2016 года, поднявшись до 89,8 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду оставалась под давлением из-за сохранения действия ряда факторов.

Во-первых, это прохождение пика налогового периода 25 августа и падение спроса на рублевую ликвидность, отмечает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". Второй фактор – падение в июле почти до нуля объема валютной ликвидности у российских банков — только за прошлый месяц её объем на балансе банков сократился на 5 миллиардов, а в августе балансирует на гране дефицита, отмечает он.

"И хотя в Банке России это связывают с сезонными факторами, ситуация может сохраниться и в сентябре. Третий фактор – геополитический. Он связан с ситуацией в Белоруссии, экономически тесно связанной с Россией и заявлениями канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно Алексея Навального. Потенциально это может обострить санкционную риторику", — отмечает Миронюк.

Наконец, с восстановлением деловой активности стал расти импорт, соответственно, это спровоцировало рост спроса на валюту для покупки импортных товаров, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В какой-то степени стал открываться и зарубежный туристический сезон. Таким образом, отложенный физический спрос на инвалюту тоже сейчас реализовывается. Что касается валютной ликвидности, то крупнейшие компании выплатили держателям акций около 1,7 триллиона рублей дивидендов, из них примерно 25% было конвертировано в валюту, а это около 5 миллиардов", — добавил он.

К вечеру доллар и евро прибавляли 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие недели при отсутствии внешних шоков, в частности, наступления "второй волны" эпидемии коронавируса в течение осени, важнейшим фактором для курса рубля останется внешнеполитический, полагает Миронюк.

"При текущем коридоре цен на энергоносители курс будет находиться в рамках 72,5-77,5 рубля за доллар и 85,5-91 рубля за евро. При выходе нефтяных котировок к уровням 50-60 долларов за баррель и спокойном геополитическом фоне вероятно укрепление рубля к нижней границе диапазона. При нарастании геополитических рисков рубль может протестировать верхние границы диапазонов на горизонте трёх-четырёх недель. В перспективе ближайшего месяца волатильность будет превышать средние значения", — добавил он.

В ближайшие недели курс доллара, скорее всего, будет колебаться в пределах 75-80 рублей, а курс евро — 89-94 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Основной потенциал снижения рубля исчерпан, тем не менее считает Бахтин.

"Курс может еще подняться в район 76-76,5 рублей за доллар, а по евро — в район отметки 90 рублей. Но для реализации более стрессового сценария поводов пока не просматривается. Более того, снижение уровня текущей неопределенности в геополитической плоскости при сохранении текущих ценовых уровней нефти может позволить российской валюте в сентябре отыграть часть потерь в коридор 74-75 рублей за доллар и 87-89 рублей за евро", — оценил он.