МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повысился по основным биржевым индексам на фоне преобладания позитива во внешней конъюнктуре — высокие ценовые уровни рынка нефти и преобладание повышательной динамики западных фондовых индексов поддержали рост стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 3051,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1273,24 пункта.