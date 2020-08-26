МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду выросли на ожидании новых мер поддержки экономики со стороны государства, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14%, до 6045,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 5048,43 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 13190,15 пункта.

По данным немецких СМИ, правящая партийная коалиция в Германии согласовала продление действия финансовой помощи компаниям и сотрудникам в условиях вызванного реакцией государства на пандемию нового коронавируса кризиса, в частности, выплаты пособий по неполной занятости. В то же время премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что план "перезапуска" экономики страны на общую сумму 100 миллиардов евро будет представлен 3 сентября.

"Это важный знак для инвесторов, поскольку еще один застой европейской экономики может иметь разрушительные последствия", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик Axi Corp Милан Куткович (Milan Cutkovic).