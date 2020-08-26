МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам.

Позитив во внешней конъюнктуре — высокие ценовые уровни рынка нефти и преобладание повышательной динамики западных фондовых индексов — поддержали рост стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 3051,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1273,24 пункта.

НА ПРЕОБЛАДАНИИ ПОЗИТИВА

Российский фондовый рынок в среду повысился, отыгрывая преобладание позитивного внешнего фона.

Так, цена нефти после уверенного двухдневного роста и обновления максимумов с марта стабилизировалась. Поддержка приходит от оценок минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 августа сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 507,8 миллиона. Аналитики ожидали более умеренного снижения — только на 3,7 миллиона баррелей.

Основные западноевропейские фондовые индексы выросли в пределах 1% после новостей о возможной новой поддержке рынкам со стороны властей Германии и Франции.

Так, по данным немецких СМИ, правящая партийная коалиция в Германии согласовала продление действия финансовой помощи компаниям и сотрудникам в условиях вызванного реакцией государства на пандемию нового коронавируса кризиса, в частности, выплаты пособий по неполной занятости. В то же время премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что план "перезапуска" экономики страны на общую сумму 100 миллиардов евро будет представлен 3 сентября.

Основные американские фондовые индексы также растут сейчас, на 0,1-1,5%. Инвесторы ожидают ежегодной конференции в Джексон-Хоуле. Особенный интерес рынков традиционно вызывает выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и его возможные заявления относительно монетарной политики.

Рост цен на сырье и слабость рубля обеспечили поддержку акциям экспортеров, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции Petropavlovsk (+7,1%), "Распадской" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "М.Видео" (+2%).

Заметно подешевели акции "Фармсинтеза" (-1,7%), "Яндекса" (-1,3%), Qiwi (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду вышли в плюс, но оставались немного ниже ближайших уровней сопротивления, что указывает на сдержанные силы покупателей, рассуждает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

"Впрочем, рублевый индикатор так или иначе сохраняет краткосрочный бычий тренд, пока находится выше поддержки 2990 пунктов, а настроения по долларовому улучшатся при пробое сопротивления 1280 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2990-3080 пунктов", — оценила она.

"Нефть торгуется выше 46 долларов из-за урагана в Мексиканском заливе. Рост на иностранных площадках между тем замедлился — инвесторы ждут порцию свежих драйверов. В четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках 3025-3075 пунктов", — в свою очередь оценил Бахтин.