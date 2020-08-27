МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Интересы и вкусы пользователей iPhone и владельцев устройств на базе ОС Android различаются не только в понятиях дизайна и функциональности, но и в аудиокнигах: первые предпочитают слушать детективы, а вторые — фэнтези и фантастику, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Пользователи Android чаще предпочитают фантастику и фэнтези. В топ-10 самых популярных их авторов Анджей Сапковский, Макс Фрай, Артем Каменистый и Сергей Лукьяненко. Пользователи iOs больше предпочитают детективы и художественную литературу, в их топ-10 самых популярных авторов летом 2020 года вошли Элизабет Гилберт, Грегори Дэвид Роберст, Ю Несбё, Виктор Пелевин, Агата Кристи и Джоан Роулинг на английском языке", — говорится в документе.

В целом же летом после снятия режима самоизоляции россияне чаще всего слушали аудиокниги именно жанров "Фантастика и фэнтези", "Детективы" и "Художественная литература". В первую пятерку популярных жанров попали также "Классика" (8%) и "Психология и саморазвитие" (7%). "Детективы, любовные романы и любые фабульные истории, выстроенные вокруг понятного каркаса, на самом деле работают как лекарство от усталости и неопределенности", — пояснила главный редактор Storytel Анастасия Завозова.

Изменился и топ-10 книг, которые слушают россияне. Так, бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари вновь занял первую строчку, поменявшись местами с романом "Город женщин" Элизабет Гилберт. Спросом также пользовалась "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, "1794" Никласа Натт-о-Дага и "Просто Маса. Действие третье" Бориса Акунина.

Эксперты также выяснили, что опрошенные предпочитают слушать фантастику и детективы по ночам — в это время прослушиваний значительно больше, чем днем. Утром же и в первой половине дня — с 6 до 13 часов — растет интерес к жанру "Психология и саморазвитие", на 50%, а днем активнее всего слушают детские произведения, художественную литературу, классику, книги по экономике и бизнесу. Вечером — с 21 до 23 часов — наблюдается пик прослушивания детской литературы, поскольку родители укладывают своих детей спать.