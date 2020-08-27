МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром почти не меняется к евро и иене перед выступлением главы ФРС США Джерома Паэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1829 доллара. Курс доллара к иене рос до 106 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,95 пункта.

В четверг рынки ждут начала ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле. В первый ее день ожидается выступление Пауэлла — трейдеры надеются получить сигналы по дальнейшей монетарной политике американского регулятора.

"Если позиция ФРС окажется менее мягкой, чем многие думают, то мы можем увидеть рост курса доллара", — прокомментировал агентству Рейтер валютный директор Societe Generale Кьосуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).

Позднее в четверг на курс доллара также может повлиять новая порция макроэкономической статистики. Так, министерство торговли США до открытия торгов опубликует вторую оценку ВВП за второй квартал. По прогнозам аналитиков, она покажет падение показателя на рекордные 32,5% в годовом выражении, хотя и окажется чуть лучше первой оценки (-32,9%). В первом квартале ВВП США снизился на 5%.

Министерство труда США в свою очередь сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 августа. Аналитики ждут снижения показателя на 106 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 1 миллиона заявок.