МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг коррекционно снижается после роста на четырех торговых сессиях подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% — до 2,9632 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1% — до 6594 долларов, алюминия — на 0,25%, до 1780 долларов, цинка — снизилась на 0,6%, до 2467 долларов за тонну.

С начала недели стоимость меди выросла на 1,6% в том числе на волне оптимизма, вызванного введением новых методов лечения коронавируса в США и прогрессом в разработке вакцин. Оптимизм также поддерживался новостями о прошедшем разговоре между вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны обсудили торговую сделку между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.

В четверг давление на индексы также оказывает некоторое снижение на азиатских фондовых биржах. АТР является крупнейшим потребителем этого промышленного металла.