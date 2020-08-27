МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки Mail.ru, Qiwi, обыкновенные акции Petropavlovsk и "Россетей" с 18 сентября войдут в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, сообщила Московская биржа.

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 сентября 2020 года… Депозитарные расписки "Мэйл.ру Груп Лимитед", "КИВИ ПиЭлСи", обыкновенные акции "Петропавловск ПиЭлСи" и ПАО "Россети" войдут в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС", — говорится в сообщении.

Также депозитарные расписки Mail.ru и акции Petropavlovsk включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка. Акции "Россети Юг" будут исключены из состава индекса электроэнергетики, а индекс металлов и добычи и индекс средней и малой капитализации дополнят акции Petropavlovsk. База расчета индекса "голубых фишек" останется без изменений.

Также Мосбиржа приняла решение изменить отраслевую классификацию "Яндекса" и отнести компанию и нового эмитента Mail.ru к сектору информационных технологий. Акции "Яндекса" будут исключены из базы расчета индекса потребительского сектора.