МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно в четверг в ожидании выступления главы ФРС США на экономической конференции в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,61% — до 3350,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,04%, до 2261,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,8%, до 25281,15 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,05% — до 2344,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,16%, до 6126,2пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,35%, до 23208,86 пункта.

Трейдеры в четверг ждут начала экономической конференции в американском городе Джексон-Хоул, где планируется выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются на получение сигналов о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора в свете пандемии коронавируса.

"Инвесторы могут быть слегка разочарованы. Если не считать некоторых тонких настроек (монетарной политики — ред.), то я не думаю, что центробанки смогут что-то предложить в обозримом будущем", — прокомментировал ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

В то же время поддержку рынкам Китая оказала внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле выросла на 19,6% в годовом выражении после роста на 11,5% месяцем ранее.