МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг перед началом ежегодной экономической конференции в американском Джексон-Хоуле, где ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,38% — до 6022,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,58%, до 5018,66 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,34%, до 13146,05 пункта.

В четверг европейские инвесторы предпочитают сохранять осторожность и воздержаться от покупок перед выступлением Пауэлла в первый день экономической конференции в Джексон-Хоуле. Старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Рейтер, ожидает, что ФРС будет избегать более радикальных мер смягчения монетарной политики, таких как открытый контроль над доходностью гособлигаций, однако Пауэлл может обозначить другие меры поддержки экономики.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, немецкая компания онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero сообщила о приобретении продуктового онлайн-сервиса InstaShop, работающего на Ближнем Востоке и в Северной Америке, за 360 миллионов долларов. Акции компании Delivery Hero снижаются в цене на бирже во Франкфурте на 1,4%.

В то же время с оптимизмом были восприняты новости от компании Novacyt, специализирующейся на клинической диагностике. Она объявила о запуске теста, который помогает отличить COVID-19 от других сезонных респираторных заболеваний. Акции Novacyt на бирже Euronext во Франции подскочили в цене более чем на 5%.