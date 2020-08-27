МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем показывает слабую динамику к другим основным мировым валютам, инвесторы ждут речь главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, а также данные по ВВП США и безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,1826 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1829 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,02 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 92,94 пункта.

В четверг на валютных рынках нет заметных колебаний, поскольку инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов перед выступлением Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле. Ожидается, что в речи будут изложены новые принципы политики в отношении инфляции и процентных ставок, есть также надежда на некоторые дальнейшие меры смягчения.

Старший аналитик Monex Inc Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что в ожидании выступления Пауэлла торговля была "вялой" и "по-видимому, в ней доминировала выжидательная позиция инвесторов".

Позднее в четверг на курс доллара также может повлиять новая порция макроэкономической статистики. Так, министерство торговли США до открытия торгов опубликует вторую оценку ВВП за второй квартал. По прогнозам аналитиков, она покажет падение показателя на рекордные 32,5% в годовом выражении, хотя и окажется чуть лучше первой оценки (-32,9%). В первом квартале ВВП США снизился на 5%.

Министерство труда США в свою очередь сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 августа. Аналитики ждут снижения показателя на 106 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 1 миллиона заявок.