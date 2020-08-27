27 авг — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня опускаются. Инвесторы ждут комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла насчет пересмотра денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%. Вчера этот индекс, напротив, рос и сумел в четвертый раз подряд завершить торги на историческом максимуме. Индекс Nasdaq Composite также установил новый рекорд.

"Инвесторы взяли паузу после очередного удачного дня для американского рынка акций, – говорит Фахад Камаль, главный рыночный аналитик в Kleinwort Hambros, подразделении Societe Generale, которое занимается управлением частным капиталом. – Участники рынка массово вкладывают средства в акции технологических суперзвезд".

В 13.10 по Гринвичу состоится дистанционное выступление Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в городе Джексон-Хоул. Ожидается, что Пауэлл расскажет о том, к каким выводам пришел центральный банк при пересмотре своей политики, и обсудит возможные последствия. Инвесторы будут внимательно следить за высказываниями Пауэлла, чтобы понять, как центральный банк намерен изменить свой подход.

Представители ФРС уже давали понять, что готовы скорректировать политику и компенсировать периоды низкой инфляции последующими периодами повышенного роста цен. Пауэлл, вероятно, подробнее расскажет о дискуссиях в центробанке на эту тему.

"На мой взгляд, инфляция – один из наиболее острых текущих вопросов", – говорит аналитик RBC Capital Markets по международной макроэкономической политике Питер Шаффрик. Смена отношения ФРС к целевой инфляции может позволить центробанку дольше проводить стимулирование экономики, даже когда та уже восстановится и уровень цен начнет расти.

"Стимулирующая денежно-кредитная политика, очевидно, помогает рынку акций, – сказал Шаффрик. – Сегодня станет ясно, как дальше развивается дискуссия на этот счет".

Некоторые инвесторы начали скупать казначейские облигации, тем самым прервав многодневную распродажу. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с 0,686% до 0,679%.

Акции облачной компании NetApp, которая вчера после завершения торгов в США опубликовала отчетность, подскочили на премаркете на 10,5%. Ее выручка и прибыль на акцию превысили ожидания аналитиков. Акции Abbott Laboratories подорожали на 8,8%, после того как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в экстренном порядке разрешило использовать ее быстрый тест на определение антител к коронавирусу.

В 12.30 по Гринвичу будет опубликована еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. На минувшей неделе число американцев, подавших заявки на получение пособия, вероятно, осталось вблизи 1 миллиона человек. Это будет означать, что компании продолжают увольнять сотрудников, несмотря на то, что экономика восстанавливается после самой тяжелой части кризиса.

Недавний рост числа заявок на пособие по безработице может "быть первым свидетельством того, как население пострадало из-за того, что в конце июля были неожиданно отменены дополнительные выплаты безработным в размере 600 долларов в неделю", говорит рыночный аналитик в брокерской компании CMC Markets Майкл Хьюсон.

По словам Министерства труда, прекращение федеральных доплат означает, что потерявшие работу стали получать лишь выплаты, утвержденные на уровне штатов, а те в среднем немногим превосходят 300 долларов в неделю. Переговоры между Республиканской и Демократической партиями насчет новой программы помощи зашли в тупик.

"Если сегодня число заявок вновь резко вырастет, то потребность в новой программе поддержки станет еще более острой", – добавил Хьюсон.

В 12.30 по Гринвичу Министерство торговли США опубликует вторую оценку ВВП в годовом исчислении за 2-й квартал. Согласно первой оценке, ВВП упал на 32,9% при коррекции на инфляцию и сезонность, что стало рекордным уровнем. Экономисты ждут, что оценка будет пересмотрена в сторону небольшого улучшения.

Индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,3%. Азиатские биржевые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, китайский Shanghai Composite набрал 0,6%, а южнокорейский Kospi просел на 1,1%, после того как местный центральный банк снизил прогноз по росту ВВП в 2020 году.

Акции рекламного гиганта WPP набрали 4,3%. Компания сообщила, что выплатит дивиденды и намерена возобновить программу выкупа акций при стабилизации экономической обстановки. Акции производителя двигателей Rolls Royce упали на 7,8% в свете доналогового убытка в размере 5,4 млрд фунтов (7,1 млрд долларов) за 1-е полугодие. Компания предполагает, что годовая скорректированная выручка снизится на 25%-30%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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