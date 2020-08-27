МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 46,12 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 43,26 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,09% — до 45,6 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры в четверг предпочитают воздержаться от покупок наряду с участниками мировых фондовых рынков — биржи Европы снижаются, также отмечается негативные динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. Трейдеры проявляют осторожность перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в первый день экономической конференции в Джексон-Хоуле.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявления Национального центра предупреждения об ураганах (NHC) США о том, что обрушившийся на страну и проходящий над территорией Луизианы ураган "Лаура" ослабел до второй категории. Ранее на текущей неделе из-за урагана "Лаура" и шторма "Марко" американские компании остановили добычу нефти в Мексиканском заливе на 82,4%. "Реакция цен на нефть до сих пор была на удивление слабой", — сказали агентству Рейтер аналитики Commerzbank.