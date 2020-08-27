МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) завершила сделку по приобретению 5% уставного капитала товарной биржи "Евразийская торговая система" (ЕТС, Казахстан), говорится в сообщении СПбМТСБ.

Сделка проведена в соответствии с программой межбиржевого сотрудничества с площадками государств-партнеров по договору о Евразийском экономическом союзе.

"Участие в уставном капитале ЕТС направлено на создание условий для развития электронной торговли на общем рынке государств-членов ЕАЭС, вывода российских товаров на международные рынки. Опыт СПбМТСБ помогает осуществить на ЕТС запуск торгов нефтепродуктами, в том числе сжиженными углеводородными газами (СУГ), авиакеросином, а также в сегменте корпоративных закупок", — говорится в сообщении биржи.

Товарная биржа "Евразийская торговая система" – ведущая товарная биржа Казахстана, специализирующаяся на сегменте биржевых торгов товарами (сельхозпродукция, цемент, уголь, сжиженный нефтяной газ, квоты на выбросы парниковых газов) и сегменте корпоративных закупок.