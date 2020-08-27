МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг по основным биржевым индексам.

Преобладание негативной динамики на западных фондовых рынках и нефтяных площадках поддерживает давление на стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.08 мск снижается на 0,95%, до 3023,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1269,68 пункта.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии умеренно снижались ввиду отсутствия новых внешних драйверов для повышения, рассуждает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

Цены на нефть сползают на 0,5%, ниже 46 долларов за баррель сорта Brent. Давление на нефтяные котировки приходит от оценок Национального центра предупреждения об ураганах (NHC) США о том, что обрушившийся на Мексиканский залив и побережье США ураган "Лаура" ослабел до второй категории. Это дает надежду на скорое восстановление добычи в заливе, которая из-за непогоды была сокращена на 82,4%.

Основные западноевропейские фондовые индексы также преимущественно снижаются, американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-0,3%. В четверг инвесторы предпочитают сохранять осторожность и воздержаться от покупок перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в первый день экономической конференции в Джексон-Хоуле.

Инвесторы также обращают внимание на оценки министерством труда США количества первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа. Оно сократилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 98 тысяч — до 1,006 миллиона, но аналитики ожидали снижения показателя до 1 миллиона заявок.

В лидерах снижения цены на российской площадке — акции "Фармсинтеза" (-2%), "Новатэка" (-2,5%), "Газпрома" (-1,8%), "Лукойла" (-1,9%).

Повышаются в цене акции "Магнита" (+1,3%), Qiwi (+1%), ГДР Mail.ru (+0,7%) – на фоне новостей о включении с 18 сентября в базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС ГДР интернет-компании.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наметившаяся тенденция к снижению на зарубежных площадках создает риски для роста стоимости российских акций, рассуждает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Давление могут оказать сегодняшние заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и недавняя публикация протоколов июльского заседания ФРС. Цель по закрытию торгов 27 августа для индекса Мосбиржи: 3020-3075 пунктов", — оценил он.

"Ближайшими поддержками для индикаторов являются уровни 3010 и 1250 пунктов. Если настроения на американских или нефтяных площадках ухудшатся, поддержки по итогам сессии могут не устоять", — в свою очередь оценила Кожухова.