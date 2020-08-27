События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 августа
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|0,4%
|0,3%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август)
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|1,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|1,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|-0,3
|1,2
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|9%
|2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-5,3%
|-13,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,4%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,04%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|0,9%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,2%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-70,99 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|0,8
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|5,6%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|-0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-0,91%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|4,5%
|5,6%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2020)
|-8,2%
|-39,6%
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|16:05
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|51,9
|52
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|65,9
|66,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|72,5
|72,8
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|183
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|254
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|6,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|510,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|223,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|21,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-64,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-3,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|20,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|196,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по оттчетности МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа Аэрофлот — финансовые результаты за 2кв2020
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — ГОСА (реестр закрыт 03.08.2020, в заочной форме, стандартная повестка + решение по вопросу допэмиссии)
|0 — див-д 2018
|RUB
|Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 03.08.2020, в заочной форме, див-ды 2кв2020)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.09.2020) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.08.2020)
|131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200827/831961580.html