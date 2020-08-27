МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) 0,4% 0,3%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август) 0,2%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 1,7%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 1,5%  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) -0,3 1,2
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) 9% 2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4%  
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -5,3% -13,8%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,4%  
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,04%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 0,9% 1,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,2% 0,5%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -70,99 млрд долл  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 0,8  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,4%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 5,6% 1,5%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) -0,8%  
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (2кв2020) -0,91%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) 4,5% 5,6%
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,1%  
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2020) -8,2% -39,6%
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
16:05 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 51,9 52
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 65,9 66,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 72,5 72,8
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 183  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 254  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 6,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 510,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 223,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 21,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -64,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -3,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 20,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 196,9 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по оттчетности МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Группа Аэрофлот — финансовые результаты за 2кв2020    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Аптечная сеть 36,6 — ГОСА (реестр закрыт 03.08.2020, в заочной форме, стандартная повестка + решение по вопросу допэмиссии) 0 — див-д 2018  
  RUB Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 03.08.2020, в заочной форме, див-ды 2кв2020) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.09.2020) — див-д 2020
  RUB Полюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.08.2020) 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019

 

 

 