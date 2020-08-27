МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.58 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,91%, до 28589,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,13%, до 11680,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,46%, до 3494,67 пункта.

Рынки оценивают заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла об изменениях в стратегии по долгосрочному таргетированию экономических показателей. Так, Комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели по инфляции в 2%, отметив, что регулятор "стремится достичь инфляции, которая со временем составит в среднем 2%".

Инвесторы оценивают и данные статистики. Ранее минторг США сообщил, что пересмотрел оценку падения ВВП страны в пересчете на год за второй квартал до 31,7% по сравнению с первоначальной в 32,9%. Квартальное падение стало рекордным, что обусловлено влиянием пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 августа сократилось до 1,006 миллиона при прогнозе в 1 миллион.

Акции американского ювелирного дома Tiffany & Co. дорожают на 2% после публикации финотчетности. По итогам второго квартала скорректированная разводненная прибыль на акцию компании составила 0,32 доллара, что выше прогноза в 0,19 доллара. Выручка второго квартала упала на 29% и составила 747 миллионов долларов, аналитики ожидали 772 миллионов.