МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают примерно на 2%, рынки продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, на который обрушился ураган "Лаура", а укрепление доллара после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает удешевление этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,84%, до 45,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,73%, до 42,64 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на Brent дешевели при этом на 2,15%, до 44,66 доллара за баррель.

Рынки продолжают следить за новостями из Мексиканского залива. В четверг ураган "Лаура" обрушился на территорию США, но проходя над территорией Луизианы он ослабел до второй категории с четвёртой. Из-за ураганов "Лаура" и "Марко" американские компании остановили добычу нефти в Мексиканском заливе на 82,4%, ураган затронул также мощности нефтепереработки.

Удешевление нефти значительно ускорилось после того, как глава Федрезерва Джером Пауэлл сообщил об изменениях в стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей для достижения долгосрочной цели инфляции "в среднем" в 2%.

В результате после непродолжительной волатильности курс доллара перешел к росту к другим основным мировым валютам. Более дорогой доллар, в свою очередь, делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что сдерживает спрос на неё.