МИНСК, 27 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии установил официальные курсы валют на пятницу: белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару и евро, но темпы ослабления замедлились, свидетельствуют данные сайта регулятора.

Согласно данным Нацбанка, курс доллара на пятницу вырос на 0,49%, до 2,6612 белорусского рубля, евро – на 0,65%, до 3,149 белорусского рубля, российского рубля – на 1%, до 3,5413 белорусского рубля за 100 российских. При этом ранее на этой неделе доллар и евро дорожали примерно на 1,8% в день.

Таким образом, с момента проведения президентских выборов в республике 9 августа курс доллара к белорусскому рублю вырос на 8,7%, евро – на 8,7%, российского рубля – на 6,5%.

Между тем, в коммерческих банках доллар продают по 2,72-2,8, евро — по 3,23-3,295 белорусского рубля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.