МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается уже более чем на 1% после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о несколько изменённых параметрах целевой инфляции поддержали доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 1,11%, или на 21,7 доллара, до 1930,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,49%, до 27,04 доллара за унцию.

Ранее Пауэлл сделал объявление по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей. Так, комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%, что свидетельствует о продолжении проинфляционной политики регулятора.

Дело в том, что в связи с этим регулятор указал: "после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, соответствующая денежно-кредитная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% на протяжении некоторого времени".

Такие комментарии поддержали курс доллара к основным мировым валютам. А более сильный доллар делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на драгметалл, в результате его цена опускается.