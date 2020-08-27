КИЕВ, 27 авг — ПРАЙМ. Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения 1 сентября на 328,79 миллиона долларов, сообщается на сайте министерства финансов страны в четверг.

"Украина увеличила на 328,79 миллиона долларов США сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 миллиарда долларов США. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.