МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ опустился по основным биржевым индексам на фоне преобладания негатива во внешней конъюнктуре — в том числе корректирующийся вниз рынок нефти поддержал падение стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,31%, до 3012,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1264,86 пункта.

Рынок нефти вечером теряет примерно 1%, опускаясь до 45,7 доллара за баррель марки Brent.