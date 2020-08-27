Индекс Мосбиржи опустился на 1,3%, отыгрывая падение рынка нефти
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ опустился по основным биржевым индексам на фоне преобладания негатива во внешней конъюнктуре — в том числе корректирующийся вниз рынок нефти поддержал падение стоимости российских акций.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,31%, до 3012,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1264,86 пункта.
Рынок нефти вечером теряет примерно 1%, опускаясь до 45,7 доллара за баррель марки Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200827/831962070.html