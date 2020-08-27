МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль к вечеру четверга усилил коррекцию вверх против доллара и евро после обновления накануне многомесячных минимумов к этим валютам.

Рост стоимости рублевых гособлигаций поддержал коррекционную динамику курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск снижается на 37 копеек, до 75,01 рубля, курс евро — на 60 копеек, до уровня 88,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в четверг корректируется вверх после падения в течение предыдущих дней, приведшего курсы на минимумы за несколько месяцев и даже лет. Днем ранее доллар обновил максимум с апреля, поднявшись до 76 рублей, а евро – и вовсе с самого февраля 2016 года, поднявшись до 89,8 рубля.

При этом рублевые "быки" оперлись сегодня на позитивную динамику ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI. Накануне Минфин РФ после трехнедельной паузы смог на безлимитном аукционе разместить ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.

Кроме того, внешний позитивный фон поддерживают растущие вечером на 0,2-0,8% основные американские фондовые индексы. Инвесторы позитивно оценили заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла об изменениях в долгосрочном таргетировании экономических показателей. Так, комитет по денежной политике Федрезерва скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели по инфляции в 2%, но в среднем в течение какого-то времени.

В то же время, основные западноевропейские фондовые индексы снизились на 0,6-0,8% по итогам четверга.

Цены на нефть также корректируются вниз от максимумов с марта, опускаясь уже более чем на 2% и достигая 45,2 доллара за баррель сорта Brent, чему способствует рост курса доллара после заявлений Пауэлла.

В итоге доллар и евро теряют вечером 0,2-0,6%, а рублевая цена нефти опустилась к уровню 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сегодня укрепляется, частично отыгрывая падение всей этой и конца предыдущей недели, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Текущее движение курса мы рассматриваем как коррекционное. В пятницу с высокой вероятностью американская валюта пойдет в рост и сможет закрепиться в диапазоне 75,5-76 рублей. На следующей сессии евро может вернуться к отметке 89 рублей", — оценил он.

"В пятницу, по нашим ожиданиям, набор факторов влияния на курс рубля останется прежним, ожидаем формирования курса в диапазоне 74,8-75,8 рубля за доллар", — в свою очередь прогнозирует Александр Бахтин из компании "БКС премьер".