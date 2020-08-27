МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился в четверг по основным биржевым индексам.

Противоречивая динамики на западных фондовых рынках и снижение нефтяных котировок поддержало давление на стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,31%, до 3012,01 пункта, а долларовый индекс РТС потерял 0,66%, достигнув 1264,86 пункта.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в четверг снижался, отыгрывая преобладание негативной динамики на рынке нефти. Цены сорта Brent корректируются вниз от максимумов с марта, опускаясь сейчас уже более чем на 2% и почти достигая 45 долларов за баррель, чему способствует рост курса доллара после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле.

Инвесторы в США позитивно оценили заявления Пауэлла об изменениях в долгосрочном таргетировании экономических показателей. Так, комитет по денежной политике Федрезерва скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели по инфляции в 2%, но в среднем в течение какого-то времени.

Давление на нефтяные котировки пришло также от оценок Национального центра предупреждения об ураганах (NHC) США о том, что обрушившийся на Мексиканский залив и побережье страны ураган "Лаура" ослабел до второй категории. Это дает надежду на скорое восстановление добычи в заливе, которая из-за непогоды была сокращена на 82,4%.

Основные западноевропейские фондовые индексы также снизились в четверг, на 0,6-0,8%.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались сегодня акции Polymetal (-2,5%), "Новатэка" (-2,2%), "Яндекса" (-2%), "Норникеля" (-1,8%).

Выросли котировки акций "Магнита" (+1,5%), "Детского мира" (+1,4%), "Алросы" (+0,6%), МТС (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сил покупателей для восстановления оптимизма пока не хватает, но все же пока рублевый индикатор остается выше 2990 пунктов, шансы на возвращение к повышению относительно высоки. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2970-3060 пунктов", — оценила Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

Если не будет поддержки со стороны внешних площадок, то возможна консолидация индекса РТС около 1250 пунктов, прогнозирует Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Если же негатив возобладает, то нельзя исключать падения индикатора на минимумы месяца – в районе 1230 пунктов; позитивный же сценарий в пятницу предполагает умеренный рост индекса РТС — не выше 1280 пунктов, оценил он.

"Индекс Мосбиржи с трудом удержался выше 3000 пунктов, растеряв весь прирост последних четырех сессий. Ожидаем в пятницу слабый его рост в диапазон 3030-3050 пунктов. Штурм отметки 3100 пунктов, по всей видимости, откладывается на следующую неделю", — добавил Емельянов.

Индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в диапазоне 2885-3035 пунктов, в свою очередь оценил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".