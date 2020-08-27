МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились, рынки обратили внимание на заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о целевой инфляции, продолжая следить за ситуацией вокруг коронавируса в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,75%, до 5999,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 5015,97 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 13096,36 пункта.

Ранее Пауэлл сделал объявление по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей. Комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%.

На рынках по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг ситуации с пандемией коронавируса. В частности, усиливать ограничительные меры стали во Франции. Ранее власти Парижа приняли решение об обязательном ношение масок на всех улицах столицы. До этого власти Марселя также обязали жителей и туристов носить маски в городе повсеместно.

Отразились на торгах и корпоративные новости. Акции немецкой компании онлайн-заказа и доставки еды Delivery Hero подешевели на бирже во Франкфурте на 4,9% после сообщения о том, что фирма приобретет продуктовый онлайн-сервис InstaShop, работающий на Ближнем Востоке и в Северной Америке, за 360 миллионов долларов.

Компания Novacyt, специализирующаяся на клинической диагностике, объявила о запуске теста, который помогает отличить COVID-19 от других сезонных респираторных заболеваний. Акции Novacyt на бирже Euronext во Франции подорожали на 7,1%.