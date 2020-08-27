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МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,27 миллиарда рублей — из расчета 33 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 4,2735 миллиарда рублей из расчета 33 рубля на обыкновенную акцию (или 11 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Такая рекомендация была дана по итогам обсуждения советом директоров информации о финансовых результатах компании за первое полугодие 2020 года. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов, пройдет 30 сентября в форме заочного голосования. Реестр для участия в собрании закрывается 7 сентября, в качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 15 октября.

Совет директоров компании также заслушал доклад гендиректора "Фосагро" Андрея Гурьева о результатах работы на его посту и планах на среднесрочную перспективу. Председатель совета директоров Ксавье Роле указал, что совет высоко оценивает достижения компании под руководством Гурьева и его управленческой команды, а также усилия всех сотрудников группы.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал жесткой проверкой на прочность для предприятий по всему миру. Те операционные и финансовые результаты, которые стабильно демонстрирует "Фосагро", подтверждают, что выстроенная в компании система корпоративного управления эффективна, а комплекс введенных профилактических мер соответствует или даже превосходит лучшие международные практики", — отметил Роле.

"Фосагро" даже в сложных условиях пандемии продолжает уверенное поступательное развитие, сохраняя в полном масштабе производственную и инвестиционную программы. Компания не только не сокращает численность персонала, но и уже создала с начала года 200 дополнительных рабочих мест, преимущественно в рамках проекта по строительству нового завода на волховском производственном комплексе", — сказал гендиректор группы Гурьев в своем докладе (его цитирует компания).

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.